Une liaison cyclable entre les huit villages de Braives

Le bourgmestre braivois, Pol Guillaume, était plutôt content, à l’issue de la séance publique du conseil communal de mercredi, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Après la rénovation de la salle de village de Ciplet, c’est la création d’un circuit cyclable "pour relier les huit villages et les points stratégiques de la commune et pour renforcer ainsi la mobilité douce" qui a été retenue dans le cadre du PCDR (Programme communal de développement rural) et bénéficiera donc de subventions. La première étape va être de nommer un bureau d’études, qui va "aller un peu plus loin dans le détail" quant au circuit imaginé par la Commune, la CLDR (Commission locale de développement rural) et un groupe de citoyens. C’est aussi lui qui va "mettre des sommes dessus" en estimant le coût de l’opération.