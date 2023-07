Le BattleKart de Verlaine a ouvert ses portes

BattleKart, c’est l’alliance parfait du jeu vidéo, de la réalité augmentée et du karting électrique, combinés pour offrir des sensations inégalées ! BattleKart conquiert le monde des activités de loisir telles que les escape games et les bowlings. Les joueurs peuvent se mesurer sur des pistes projetées depuis le plafond, interagir avec le décor, les bonus et les autres joueurs, le tout en étant bien installé dans des karts électriques puissants.

Le BattleKart de Verlaine. ©DR

BattleKart propose différents modes de jeu, tels que BattleRace, BattleFoot, BattleVirus et BattleSnake, qui en font l’endroit rêvé pour des moments entre amis, en famille, pour des teambuildings et autres afterworks, voire des anniversaires et enterrements de vie de jeune fille ou de garçon.

Espace Bar

Sans avoir besoin de combinaison ou de casque, les enfants à partir de 1,45m peuvent participer ! Une partie de 15 minutes coûte 20 euros, et plus vous jouez, plus les prix sont dégressifs. Le centre est ouvert toute la semaine, 365 jours par an. Il peut également être privatisé en dehors des heures d’ouverture, sur réservation.

Au BattleKart de Verlaine, vous pouvez profiter d’un grand espace bar, avec bornes arcades, jeux de fléchettes et babyfoot. Tous les jeux annexes sont entièrement gratuits pour les clients. Une grande terrasse est également à disposition !

Le concept BattleKart a été imaginé et créé en 2012 par Sébastien Millecam, initialement comme travail de fin d’études. Le premier complexe a ouvert ses portes à Mouscron en Juillet 2015. Depuis lors, 19 autres enseignes ont ouvert en Belgique, en France, en Allemagne et en Autriche.

Les réservations sont ouvertes sur le site : https://verlaine.battlekart.com/.