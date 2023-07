Sclessin : Il a volé son employeur

Lors de l’établissement du bilan comptable de ce magasin en août 2017, la gérance a constaté des anomalies dans le chiffre d’affaires et une marge brute bénéficiaire anormalement basse en comparaison avec d’autres magasins exploités par la même société. Après d’autres analyses et plus précisément une comparaison entre les achats et les variations de stock, ainsi que d’une analyse de la marge brute par rapport aux autres points de vente de la société, la perte financière du commerce où travaillait. Le 8 septembre 2017, la société a déposé plainte avec constitution de partie civile en estimant qu’il avait détourné environ d’énormes sommes d’argent sur un laps de temps de 15 mois.

Il proposait de payer 10 000 euros

Le 19 janvier 2021, le tribunal correctionnel l’a condamné pour des vols commis entre le 25 octobre 2015 et le 17 août 2017. Au civil, le tribunal a condamné le prévenu au paiement d’une somme de 321 292,60 € à titre de dommages et intérêts. Il a interjeté appel contre ce jugement. Il a offert de payer un montant de 10 000 euros à son ancien employeur. Après l’avoir contesté dans un premier temps, il a admis avoir commis des détournements jusqu’à son départ en vacances suivi de son licenciement en 2017.

Le prévenu a estimé que d’autres facteurs extérieurs étaient de nature à influencer négativement le chiffre d’affaires du commerce dont les vols dans le magasin, le fait que d’autres employés s’adonnaient au même système frauduleux, la variation de stock, mais aussi les mauvais résultats du Standard à l’époque et des erreurs dans le système informatique. “L’influence négative des mauvais résultats du Football club du Standard de Liège qui se trouve à proximité du Night Shop, sur le chiffre d’affaires n’est pas démontrée”, estime la cour car le taux d’affluence au stade est resté relativement stable durant la période visée. La cour a condamné le prévenu à payer 285 171,60 €, à majorer des intérêts et 1 500 euros de dépens.