Ces trois Trails Centers proposeront plusieurs dizaines de nouveaux parcours VTT permanents à travers la Wallonie et bénéficieront d’une subvention totale de 2 600 000 €.

Parmi eux, un se situe en région liégeoise et offrira près d’une trentaine de nouvelles pistes. Il renforcera l’offre touristique VTT et se verra dotés d’infrastructures spécifiques d’accueil. Il permettra la pratique du VTT dans des zones définies et participera ainsi à la préservation de la nature.

Le développement de la pratique du VTT en Wallonie s’est accentué ces dernières années. Aujourd’hui, il n’y a pas moins de 200 000 Wallons adeptes en la matière et de nombreux amateurs provenant de l’étranger.

”La création de Trails Centers, dont celui de Liège, augmente l’attractivité touristique de la Wallonie et permet de satisfaire de nouveaux publics. Les Trails Centers, grâce à leur situation mais aussi à leur offre diversifiée, visent notamment à attirer des touristes et à générer des nuitées. Ils participent également au développement des commerces locaux et renforcent le positionnement de la Wallonie en matière de tourisme sportif”, précise la Ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue.

Caractéristiques naturelles

Concrètement, une aide de 597 000 euros est accordée pour l’aménagement d’un coteau de Meuse au passé industriel. Implanté sur trois sites distants de quelques kilomètres (Liège, Seraing, Neupré), le trail ardent présente une reconversion intéressante d’un coteau de Meuse jadis condamné par l’activité industrielle qui se déployait à ses pieds. La localisation périurbaine de ce projet lui permettra d’être particulièrement accessible par une population importante que ce soit en train ou directement à vélo.

La volonté des concepteurs est d’utiliser au maximum les caractéristiques naturelles des sites et d’y apporter le moins possible de modification. L’essentiel des infrastructures consiste en du balisage adapté, la localisation permettant l’utilisation efficiente de moyens sous-utilisés (parking du Country Hall, infrastructures sportives existantes…).