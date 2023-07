À Saint-Georges, cinq jeunes ont rénové le jardin communautaire de Dommartin

"Ma maman m’a inscrit pour que je me fasse un peu d’argent. Moi, j’ai surtout aimé travailler avec des outils et j’ai appris pas mal de choses même si, parfois, c’était très physique !" Damien, 15 ans, de Stockay, a participé à l’opération "Été jeunes", orchestrée par la Commune en complément de celle d’"Été solidaire" soutenue financièrement par la Région wallonne. L’occasion pour des jeunes entre 15 et 21 ans de profiter d’une première expérience de travail et de se faire un peu d’argent de poche. "On fait ça depuis quelques années maintenant, souligne Dilek Kelleci, échevine de la Jeunesse. On met un point d’honneur, dans ce projet, à sensibiliser les jeunes à la vie communale et à les aider à la rendre plus agréable pour le citoyen."