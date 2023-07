Ce 21 juillet, les jeunes d’Ans et d’Awans étaient les invités du Premier Ministre Alexander De Croo

La délégation a pris la direction des abords de la place des Palais où ils ont assisté au traditionnel défilé des troupes et des services civils de secours devant S.M. le Roi et la Reine, sur invitation du Premier Ministre Alexander De Croo.

Après le défilé militaire, la délégation s’est rendue au Sablon qui était transformé en base militaire le temps d’une journée. Au rendez-vous : tanks, avions, camps… stand de d’Otan et du SPF intérieur, et initiations diverses.

Pour rappel, l’association Récipro-Cités a été mise en place pour notamment redynamiser les cités sociales et principalement celles de Champ d’Aviation et Lonay à Ans, Vandervelde et Blanche à Loncin, Al’Trappe à Alleur, des Saules a Awans et du Bourdon à Xhendremael. “Son objectif est aussi d’impliquer les grands adolescents et les jeunes adultes dans la vie associative de leur quartier, au travers d’une série d’actions citoyennes au bénéfice de toutes et tous”, commente Patrice Lempereur, son Président.