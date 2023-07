Huy a lancé le Tour de Wallonie et confirme être la cité du vélo

C’est en plein centre de Huy, avenue Delchambre, en face du centre culturel, qu’a débuté ce samedi 22 juillet l’édition 2023 du tour de Wallonie. La foule était présente en nombre, le départ a attiré en effet des centaines de visiteurs, de quoi réjouir les autorités locales qui voient en cette manifestation une bonne manière de promouvoir le vélo dans la ville. "Avec ce tour de Wallonie, Huy se positionne à nouveau comme une ville de vélo, et on veut continuer à la faire grandir, et renouer régulièrement avec des manifestations sportives d’ampleur telles que celle-ci", s’est ainsi réjoui Éric Dosogne, bourgmestre ff. Par le passé, il y a déjà eu à plusieurs reprises des arrivées du tour de Wallonie, au mur de Huy, mais c’est la première fois que la ville accueille le grand départ de ce tour, qui se terminera, on le rappelle, le 26 juillet prochain à Aubel.