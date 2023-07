Clavier: percuté par un break qui a pris la fuite, il perd sa remorque

Le couple a été stupéfait de ce qui venait d’arriver. Dans un premier temps, il n’a pas compris.

Un break gris clair avec l’avant endommagé

Sous le choc, la remorque s’est levée et retournée. "La moto était sanglée, mais elle s’est, en partie, détachée de la remorque." La moto a terminé sa course sur l’accotement de la route. Heureusement, aucun véhicule n’a reçu de débris qui ont été projetés lors de l’accident et personne n’a été blessé. Les faits ont été rapides. "C’est quand j’ai vu une voiture de type break gris clair avec tout l’avant endommagé et des parties qui pendaient que j’ai compris."

Le véhicule a dépassé Marcel et Marie-Rose avant de prendre précipitamment la fuite par la sortie Bois-et-Borsu. "Mon mari a voulu le poursuivre, mais la remorque et la moto allaient rester sur place sans surveillance." L’accident a provoqué des dégâts à la remorque, mais aussi au hayon arrière de la voiture qui est complètement enfoncé. Il semble que la moto ne soit pas trop endommagée. "Mon mari a roulé à moto étant jeune puis il a arrêté. Il a recommencé il y a peu. Les meetings sont plutôt rares. Il aimerait rapidement reprendre le guidon." Le couple s’estime très chanceux de ne pas avoir été blessé lors de la collision. En effet, la remorque aurait pu entraîner leur véhicule dans sa course folle. "Nous sommes vivants, c’est déjà ça. Nous n’avons rien, mais les dégâts sont importants et à nos frais. Un accident, ça peut arriver à tout le monde, mais partir sans s’inquiéter de notre sort, c’est inadmissible."

L’immatriculation relevée en partie

Plusieurs autres automobilistes se sont arrêtés pour venir en aide au couple. Heureusement, la solidarité existe toujours. Marcel et Marie-Rose ont relevé une partie de la plaque de l’automobiliste fautif. Lors d’un appel Facebook, une dame a expliqué avoir croisé un véhicule endommagé qui pourrait correspondre.

La police de la zone Condroz a été avertie. Une enquête va être réalisée pour tenter de retrouver l’auteur des faits, notamment par l’analyse des bandes des caméras de surveillance. À moins que ce dernier ne décide de se rendre par lui-même à la police. Marcel espère pouvoir rapidement refaire de la moto. Les engins ont été enlevés par le Dépannage du Condroz.