Le tourisme en camping-cars ou mobil-homes se développe de plus en plus dans toute l’Europe. La vente de ces véhicules n’a cessé de croître au cours des dernières années.

Un mode de transport qui séduit de plus en plus de gens et qui offre logement, confort et mobilité tout en un. Quoi de plus simple pour partir à la découverte des pays européens mais aussi de la Belgique et plus particulièrement de la commune de Visé.

Une aire de stationnement pour les camping-cars à Visé ©D.R.

Quatre emplacements

Cette nouvelle zone de stationnement dispose de quatre emplacements pour camping-cars qui pourront être occupés pour une durée maximum de 72 heures. Dans un premier temps, ce sont les emplacements qui ont été créés mais une réflexion est en cours pour développer d’autres aménagements pour offrir plus de services aux utilisateurs de camping-cars.

Avec cette nouvelle aire de stationnement proche des accès autoroutiers mais aussi du bord de Meuse, Visé se dote d’un nouvel atout pour le tourisme.