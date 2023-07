Vers 1 h 30 du matin, la conductrice d’une Citroën Berlingo a eu la malchance de croiser la route de Lucas qui se trouvait au volant de son Audi. Ce dernier était accompagné d’un autre homme. Lucas circulait de front avec le véhicule conduit par une de ses connaissances. C’est alors qu’une automobiliste s’est retrouvée bloquée entre ces deux automobilistes qui circulaient volontairement à la même vitesse sur les deux bandes. On ne sait quelle mouche l’a piqué, il a décidé de poursuivre l’automobiliste ! Il a pris en chasse la voiture. Il lui a “collé le train”. Il a slalomé et l’a dépassée à plusieurs reprises pour tenter de lui bloquer la route. Il a même tenté de percuter son flanc ! La victime a heureusement pu prendre la fuite et se réfugier dans son domicile. Lucas a alors brisé la vitre avant gauche de la voiture en portant un coup de poing dedans. Il a ensuite pris la fuite.

Une explication qui transpire le mensonge

La jeune femme qui roulait à côté de Lucas a été entendue. Lucas et elle roulaient de concert et il lui a demandé de se ranger sur l’accotement pour laisser passer une Citroën qui roulait entre leurs deux véhicules. Il a ensuite poursuivi ce véhicule à vive allure. Quelques minutes plus tard, il l’a appelée car il était perdu. Il lui a alors dit qu’il avait tout pété et que sa main était écorchée. Il lui a aussi expliqué que “le conducteur de la Citröen faisait le malin.”

Le passager du suspect, a donné “une explication qui transpire le mensonge tant elle est dénuée de sens”, a estimé le tribunal. “Il se serait retrouvé debout à côté de la voiture de la victime, sans raison.” Une version confirmée par Lucas mais qui ne convainc pas. “Le tribunal se demande bien pour quelle raison, alors qu’il existe un antagonisme entre conducteurs, le passager d’une des voitures en sortirait et se trouverait à côté de l’autre voiture impliquée, si ce n’est pour la dégrader ou agresser l’autre conducteur.”

Après avoir brillé par son absence, Lucas a fini par déclarer qu’il avait eu une altercation avec un homme, alors qu’il s’agit d’une femme, mais avoir adopté une conduite normale et prudente, au contraire de l’autre conducteur, en réalité conductrice, qui l’aurait empêché de la dépasser. Une version qui n’a pas été retenue par le juge. “À le comprendre, en pleine nuit, il voulait s’enquérir pacifiquement de l’attitude d’un autre conducteur”. Tous les faits ont été reconnus comme étant établis d’autant que la version de la victime a été corroborée par les dégâts occasionnés à son véhicule.