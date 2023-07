Ils font du vin dans le zoning de Villers-le-Bouillet

Le Faimois Yohan Royer et le Villersois Christian Eymael ont en passion commune le vin. Et ils se sont ainsi rencontrés sur "les bancs" de l’IFAPME lors de leur formation en viniculture. Les deux comparses ont eu l’idée de créer un chai en juin 2022, dans des locaux qu’ils louent au Délice de Marie, rue de Waremme, à Villers-le-Bouillet. "On aimerait créer une coopérative viticole, mais il faut être au minimum trois associés pour publier des statuts, évoque Christian Eymael qui y transforme le raisin des 10 hectares de vignes qu’il possède à Villers-le-Temple et Tihange (voir ci-joint). On est à la recherche de partenaires et si possible des propriétaires de quelques hectares de vignes comme moi (NDLR: Yohan Royer, lui, n’a pas de vigne mais se passionne pour la vinification et est d’ailleurs le maître du chai). Pour démarrer correctement et faire une activité professionnelle au niveau du chai, il faudrait idéalement qu’on soit au minimum 4 à 5 coopérateurs ayant des hectares de vigne. On a déjà bon espoir d’être rejoints à terme par Jean-François Orban qui fait des tests sur quelques plants de vigne à Strée et doit encore financer sa future plantation."