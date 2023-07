La découverte “inattendue” de chercheurs liégeois renforce encore un peu plus l’idée d’une vie extraterrestre et “chamboule” la théorie dominante

”On pensait jusqu’ici que l’eau sur les planètes rocheuses (comme la Terre) était très rare. Mais, avec notre étude, on a maintenant cette preuve que l’eau peut être plus commune qu’on ne pensait sur les planètes rocheuses. Cela motive davantage encore cette recherche de biosignatures (traces chimiques qui ne peuvent s’expliquer que par la vie, NdlR) sur d’autres planètes”, se réjouit Valentin Christiaens, chercheur FNRS à l’ULiège et co-auteur de cette découverte, publiée dans Nature.

Concrètement, le groupe de recherche international Minds, qui implique des chercheurs de l’ULiège, a observé avec le célèbre télescope James Webb la jeune étoile PDS 70 située à 370 années-lumière de nous. Les scientifiques ont découvert des traces d’eau dans la région interne du disque de gaz et de poussières entourant l’étoile. En gros, ces disques dits circumstellaires donnent naissance aux planètes orbitant autour de l’étoile quand les matières de ces disques s’agrègent petit à petit entre elles.

Berceau des planètes

C’est donc dans cette zone que les astronomes s’attendent à ce que des planètes terrestres se forment. La découverte des chercheurs suggère que toute planète rocheuse s’y formant bénéficierait donc d’un important réservoir local d’eau à sa disposition ce qui améliorerait les chances d’émergence ultérieure de vie. “Le fait d’avoir trouvé ces traces d’eau dans un disque dans lequel se forment des planètes rocheuses et qui soit assez évolué et assez prototypique suggère que cette présence d’eau pourrait être plus commune qu’estimé jusqu’ici”, souligne encore Valentin Christiaens, qui ajoute que cette découverte “exceptionnelle” constitue aussi la “première détection d’eau dans un disque relativement évolué et de la première détection d’eau dans un disque abritant des planètes en train de se former”.

La découverte remet aussi en cause une autre théorie communément acceptée : la manière dont l’eau est parvenue sur notre planète. Jusqu’à présent le mécanisme privilégié par les scientifiques pour l’apport d’eau sur les planètes rocheuses est le bombardement d’astéroïdes eux-mêmes porteurs d’eau.

“Cette découverte chamboule quelque peu la vision des disques protoplanétaires évolués comme étant secs, et dès lors remet en cause la théorie dominante, qui est l’hypothèse d’un apport d’eau aux planètes rocheuses fait uniquement par un bombardement ultérieur d’astéroïdes porteurs d’eau, reprend Valentin Christiaens. Pour la Terre, on pense qu’il y a plusieurs sources pour l’eau, mais effectivement, il est possible que le bombardement de météorites ne soit pas le mécanisme dominant pour cet apport d’eau sur Terre et que l’eau ait été présente au moment de sa formation.”

Quelle est l’origine de l’eau de PDS 70 ?

Et le scientifique de poursuivre : lors de l’étude du disque de PDS 70,”on ne s’attendait pas à trouver de l’eau à cet endroit-là car les planètes rocheuses comme la Terre se forment à proximité de leur étoile et les UV de l’étoile ont tendance à briser les molécules d’eau. On va investiguer les différentes pistes afin de comprendre comment cette eau a pu survivre aussi proche de l’étoile.”

Les chercheurs émettent déjà différentes hypothèses pour expliquer l’origine et la présence de l’eau à cet endroit. L’une des possibilités est que l’eau soit un vestige d’une nébuleuse initialement riche en eau précédant le stade du disque. L’eau est assez répandue dans ce genre de nébuleuse, notamment à l’état de glace, recouvrant de minuscules particules de poussière. Lorsqu’elle est soumise à la chaleur à proximité d’une étoile en formation, l’eau s’évapore et se mélange alors aux autres gaz. Malheureusement, les molécules d’eau sont assez fragiles et se brisent en constituants plus petits tels que l’hydrogène et l’oxygène lorsqu’elles sont touchées par le rayonnement UV nocif de l’étoile proche. Cependant, les matériaux environnants tels que la poussière et les molécules d’eau elles-mêmes peuvent servir de bouclier protecteur. Par conséquent, une partie au moins de l’eau détectée près de PDS 70 semble survivre à cette destruction.

Dans certaines circonstances, l’oxygène et l’hydrogène peuvent se combiner et former de la vapeur d’eau. Si les conditions de température et de densité de gaz sont adéquates, la vapeur d’eau peut donc se former sur place, dans le disque interne, et compenser la destruction via les UV de l’étoile. En outre, une autre source de vapeur d’eau pourrait provenir des particules de poussière riches en glace initialement situées au niveau des bords extérieurs du disque. Le frottement de poussières riches en glace avec le gaz en rotation dans le disque peut entraîner ces particules à descendre en spirales depuis les bords extérieurs du disque vers l’intérieur. Lorsque les grains de poussière pénètrent dans le disque intérieur, près de l’étoile, la glace se transforme alors en gaz. “La vérité réside probablement dans une combinaison de toutes ces options, estime la chercheuse Giulia Perotti (Institut Max Planck), coautrice de l’étude. Néanmoins, il est probable qu’un mécanisme joue un rôle plus décisif que les autres dans le maintien du réservoir d’eau du disque PDS 70. La tâche future consistera à découvrir de quel mécanisme il s’agit.”