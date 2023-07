La Ville de Liège lutte contre les marchands de sommeil : “actuellement 34 immeubles et 192 personnes ont été contrôlés”

”La lutte contre le trafic d’êtres humains et l’exploitation des migrants est une problématique dont la Ville de Liège se préoccupe depuis les années 90, a souligné Willy Demeyer. Ces phénomènes d’exploitation relèvent de la polycriminalité et concernent les secteurs de la prostitution, de la drogue, l’économie et l’immobilier”.

La traite des êtres humains, si elle était déjà suivie par la police communale, devient rapidement un phénomène émergent dans la politique de prévention et de sécurité que la Ville de Liège développe à travers son Contrat de Sécurité avec l’Etat fédéral. En effet, Liège, à cette période, doit faire face, à une importante crise de l’accueil, qui amène quotidiennement plusieurs centaines de personnes à dormir aux pieds de la Cité administrative pour tenter d’obtenir un titre de séjour temporaire. Le collège mettra en place le Sada (Service d’Accueil des Demandeurs d’Asile) dès 1994. L’accueil sera ainsi organisé à partir de la rue Hors-Château où, pour la première fois, les services dédiés de l’Etat civil et du CPAS, entameront une collaboration destinée à améliorer la prise en charge administrative et sociale de ces personnes en demande d’accueil sur le territoire liégeois.

C’est à partir de ce service que la Ville de Liège soutiendra la création de l’association Sürya et lui mettra un bâtiment à disposition. Cette collaboration renforcera la prise en charge des demandeurs d’asile. Sürya développera ensuite une collaboration efficace avec la Police locale. “Cela a permis, fin des années 90, avec l’appui du Parquet, de mettre fin au réseau de prostitution d’un proxénète liégeois bien connu”.

Action de la Police locale

La Police locale à travers sa Brigade Judiciaire et ses inspecteurs de quartiers “a une attention particulière pour tous les phénomènes liés à l’exploitation des êtres humains”.

Dans une ville comme Liège comportant un bâti dense où de nombreux immeubles ont été au fil du temps partagés en petits logements, la problématique des marchands de sommeil fait l’objet d’une veille permanente par les services de police. “Cette veille s’articule au départ des constatations effectuées par les Inspecteurs de quartier qui relayent alors leurs constats vers la Task Force Zonale, le Service Sécurité et Salubrité Publiques, les pompiers, … et le Parquet quand les soupçons s’avèrent vérifiés”, précise le mayeur.

Depuis octobre 2022, un plan d’action est en phase test, pour un an, au sein du commissariat d’Outremeuse. “Actuellement pour ce plan d’actions : 34 immeubles et 192 personnes ont été contrôlés, 249 P.V rédigés, 89 rapports administratifs réalisés, 9 immeubles mis en vente par le propriétaire, et 5 immeubles ont été saisis”.

En matière de prostitution, la section Teh-Mœurs – Brigade Judiciaire répond aux demandes du Parquet, de l’Auditorat du Travail, assure le suivi des prises en charge du CPVS (Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles) et traite les disparitions inquiétantes de mineurs d’âge.

”Il procède également à l’inscription des prostituées conformément au règlement communal et assure des recherches pro-actives sur les sites Internet afin d’identifier les prostitué(es) et localiser des lieux de prostitution afin de savoir si ces personnes travaillent de manière volontaire ou sont sous la coupe d’un proxénète”.

guillement Willy Demeyer, bourgmestre de Liège

Concernant l’immigration illégale, dans le cadre des contrôles d’identité, “lorsqu’un policier constate le séjour illégal d’une personne sur le territoire, un P.V. particulier est rédigé ainsi qu’un rapport à l’Office des Étrangers”.

L’exploitation peut aussi être économique. “En collaboration avec les lois sociales, la Police locale organise régulièrement des contrôles au sein d’établissement Horeca, Night Shop,… Lorsqu’une situation d’exploitation économique est constatée (une personne en séjour illégal qui travaille), le suivi judiciaire est assuré et la personne est orientée vers les partenaires tels que Surya…”

Enfin, certaines de ces matières sont également traitées du point de vue de la prévention, “puisque le Plan de Prévention et de Sécurité (Subside fédéral) intervient dans les écoles en matière de prévention de la prostitution de mineurs avec des actions liées au consentement et à la prévention des violences dans les relations”.