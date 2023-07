La zone de secours Hesbaye cherche des pompiers volontaires ambulanciers-dispatchers

"On ne cherche pas des super-héros mais des femmes et des hommes courageux, qui sont prêts à donner de leur temps pour la communauté", comme le dit Gautier Viatour, l’attaché de presse de La zone de secours Hesbaye. Cette dernière recherche, comme elle le fait chaque année, des sapeurs-pompiers volontaires ambulanciers-dispatchers pour compléter ses équipes. "On a toujours besoin de nouvelles personnes et de nouvelles compétences, dit-il. Certains restent volontaires durant de nombreuses années, d’autres s’investissent durant quelques-unes seulement. On a aussi des départs à la retraite. Il nous est donc nécessaire de relancer les offres de recrutement chaque année."