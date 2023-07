Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne : “on estime à environ 11 000 le nombre de personnes exploitées en Belgique”

La Justice met également à disposition des autorités locales et de ses partenaires du matériel de sensibilisation. De plus, cette année encore, à l’occasion de cette journée mondiale, différents bâtiments dans le pays illumineront leur façade de bleu en marque de soutien.

Les crises mondiales, les conflits et l’urgence climatique aggravent les risques liés à la traite des êtres humains. Des millions de personnes touchées dans le monde sont vulnérables à l’exploitation par les trafiquants. La campagne Blue Heart, symbolisée par un cœur bleu, vise à sensibiliser l’opinion publique à ce phénomène et ses conséquences pour la société. “La traite des êtres humains est une violation des droits de l’homme. Nous devons pouvoir détecter plus rapidement les victimes, invisibles, pour pouvoir les aider”, a souligné le ministre. “On estime à plus de 11 000 victimes dans notre pays”. Thème de la campagne, “Chaque victime de traite des êtres humains compte, on ne laissera personne de côté.”