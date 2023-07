Liège : Elle vole et escroque les personnes âgées

Christel, 39 ans, une toxicomane liégeoise a bénéficié d’une peine de travail de cent heures pour avoir commis des vols et des escroqueries dont deux victimes sont des hommes âgés de plus de quatre-vingts ans ! Elle a réussi à amadouer un homme âgé de 82 ans, habitant à Herstal. L’homme lui faisait confiance. En août 2021, elle a réussi à lui faire installer une application de paiement bancaire sur son smartphone. Elle l’a aidé à configurer celle-ci et en a profité pour obtenir le code secret de la carte de la victime. Elle a alors réalisé plusieurs virements vers son propre compte pour un total de 756 euros. En outre, elle avait effectué un ordre permanent de 500 euros au débit du compte de la victime au crédit de son compte bancaire.