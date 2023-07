Seules des dernières opérations resteront à réaliser en dessous de l’ouvrage, jusqu’au début de l’automne 2023. Ces travaux n’auront aucun impact sur la circulation ? Il s’agit de la finalisation des réparations des bétons des piles et leur mise en peinture ; de la remise en état des rues Robiewez et Famelette (égouttage, glissières, et revêtement) et de la réfection du réseau d’égouttage enterré et des fossés longeant les voies accueillant la circulation vers Namur.

Les travaux du viaduc de Huccorgne sont terminés. ©Sofico

Autant l’écrire l’entreprise ne fut pas mince. En effet, le viaduc, situé entre Liège et Namur sur la commune de Wanze, a subi une véritable cure de jouvence. Ainsi, concrètement, les travaux visaient à réhabiliter cet ouvrage construit entre 1968 et 1971. En effet, les travées d’approche ont toutes les deux été démolies et reconstruites, à l’exception des piles qui ont été conservées et réparées ; la partie centrale a été réhabilitée. Le chantier a permis également la pose d’une nouvelle étanchéité, de nouveaux revêtements, le placement d’écrans antibruit, d’un éclairage LED, de structures métalliques pour faciliter les inspections ultérieures (passerelle), d’un caillebotis entre les deux viaducs…

Les travaux du viaduc de Huccorgne sont terminés. ©sofico

72 poutres de 60 tonnes !

Au total, pour les deux ponts composant le viaduc, au niveau de leurs travées d’approche, 72 poutres de 60 tonnes chacune et de 30 mètres de long ont été manipulées au cours d’opérations de grutage menées jusqu’à 60 mètres de haut. Chacune de ces nouvelles poutres a été préfabriquée en usine et acheminée par convoi exceptionnel sur site. Leur pose a permis notamment d’adapter le profil en long de l’ouvrage et d’améliorer le confort des usagers. Malgré ces difficultés et la taille desdites poutres, le remplacement des poutres a pu être effectué en moins d’un mois pour chaque pont.

En outre, pour l’ensemble du viaduc, avant les opérations de poses des poutres, 8 700 m² de tablier ont dû être sciés, démolis et évacués pour un total de 3900 tonnes. Au total, 8 700 m² de prédalles ont été posés, 360 tonnes de ferraillage seront façonnées et mises en œuvre et plus de 1300 m³ de béton ont été coulés.

Sur la partie centrale du viaduc, un échafaudage mobile a dû être monté afin d’y effectuer des réparations nécessaires sur les faces externes et inférieures du caisson.

Pour rappel, le marché public de réhabilitation de l’ouvrage a été remporté par l’association momentanée BESIX-GALERE, pour un montant de plus de 23 millions HTVA financé par la SOFICO.