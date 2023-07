Il y a quelques mois un appel à projet intitulé “Aménagement de trois sites nature dédiés au VTT”, lancé par le Gouvernement wallon et la ministre en charge du Tourisme Valérie De Bue, a suscité l’intérêt de la Province de Liège, via sa Fédération du Tourisme. À travers sa mission #Développer, cette dernière a œuvré à l’élaboration d’un projet de candidature en région liégeoise en vue de créer un vaste Trail Center pour VTT, accessible gratuitement, dans le but d’attirer des touristes sportifs.

La décision est tombée : le parcours de VTT verra bien le jour. Concrètement, la localisation de ce projet baptisé “Ardent Trail Center” concerne trois implantations principales sur des parcelles appartenant à la Ville de Seraing, à la commune de Neupré, à la Spaque (Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement), à l’ULiège, au SPW et à la Province de Liège. Il s’agit des sites de Renory, Bois Saint-Jean (Seraing), Bois Saint-Laurent (Liège) en rive droite de la Meuse liégeoise ; Seraing (piscine et Bois de l’Abbaye) ; et le Condroz en surplomb de la boucle de l’Ourthe sur Neupré et Esneux (CHU-Famelette).

”Les parcours présentent donc une implantation en rive droite et en surplomb de la Meuse liégeoise, et une implantation dans le Condroz, en surplomb de la boucle de l’Ourthe sur un domaine totalisant environ 360 hectares. Ce domaine offre une diversité de paysages impressionnante à cheval sur plusieurs régions naturelles”, commente la Province de Liège.

Un budget de 750 000 euros

Le budget total estimé pour la réalisation de cet Ardent Trail Center est de 750 000 euros TVAC. Celui-ci sera essentiellement dédié à la réalisation des tracés, à leur aménagement et au balisage. Cette enveloppe se compose du subside wallon à hauteur de 600 000 euros (80 %) et du cofinancement de la Province de Liège via sa Fédération du Tourisme de 150 000 euros, soit 20 %.

Les travaux seront pilotés par la Province en vue d’une inauguration en décembre 2025 au plus tard “et les pistes seront conçues pour maintenir l’état naturel des sites. Il n’y aura donc ni abattage d’arbres ni modification du relief”.

Un positionnement typé “enduro”

Afin de se différencier de l’offre des régions voisines plus “cross-country” (Flandre et Pays-Bas principalement), un positionnement typé “enduro” a été retenu pour l’Ardent Trail Center, tout en gardant une vocation grand public.

Au total, l’Ardent Trail Center sera composé de 39 pistes de VTT réparties sur 25,5 km : +/- 20 km de “spéciales” (descentes) d’enduro et +- 5 km de montées techniques. En y ajoutant les liaisons, c’est 90 km de chemins balisés qui seront aménagés sur le territoire de Seraing (68 %), de Liège (15 %), de Neupré (15 %) et d’Esneux (2 %).

”Le périmètre s’étend jusqu’aux communes de Neupré et d’Esneux afin d’intégrer un projet de trail qui y était en réflexion”, précise Claude Klenkenberg, député provincial en charge du Tourisme et porteur du projet pour le Collège provincial. En outre, notre projet liégeois s’est voulu connecté aux deux Trails Centers de Chaudfontaine et d’Anthisnes- Esneux via des itinéraires de liaison. Cela permet de proposer une offre étoffée, mais aussi d’avoir un véritable domaine ‘roulable’à l’instar des domaines skiables en montagne. Notre Trail Center est pensé pour être accessible à un grand nombre d’amateurs. Les pistes proposées sont très diversifiées, tant en termes de niveaux de difficulté que de paysages. Pratiquant novice ou plus expérimenté pourra y trouver satisfaction.”

Le vent en poupe

Le VTT est une pratique sportive et touristique qui a le vent en poupe. Stimulé par la Wallonie, c’est un véritable écosystème qui se met en place en province de Liège.

Différents projets pilotes ont ainsi vu le jour après la crise sanitaire, dont le premier à Spa inauguré en septembre 2021 ; puis à Aywaille (Trail Center de l’Amblève inauguré en avril 2022) ou encore à Anthisnes et Esneux (l’Endur’Ourthe Trail Center inauguré en avril 2022). D’autres Trails Centers sont également en cours d’élaboration et devraient être inaugurés prochainement au Fort de Chaudfontaine, à Malmedy et à Amay.

Par ailleurs, certaines associations VTT sont parties prenantes de ce nouveau projet : l’École VTT Patric Maes active sur Neupré ; Liège Chaudfontaine Nature Trails ASBL (à l’initiative du trail au Fort de Chaudfontaine) et Endur’Ourthe ASBL (à l’initiative du trail du même nom) se sont en effet engagées à participer à l’entretien régulier des pistes et de leurs abords.

“Car nous le faisons déjà !, confirme Patric Maes. Cette surveillance de l’état des tracés, le débroussaillage, le contrôle du balisage comme le ramassage des déchets se fait depuis longtemps au sein de notre école, en accord avec les gardes forestiers. Ce projet magnifique va même nous apporter une plus grande légitimité encore lorsqu’il s’agira, par exemple, de sortir les pelles en cas de bosse abîmée. Pour l’amateur, ce gigantesque projet va décupler les traces VTT dédiées à l’enduro et nous en sommes très heureux. ”

Quatre portes d’entrée

Afin d’assurer un rôle de trait d’union avec d’autres Trails Centers existants dans la région, l’Ardent Trail Center proposera quatre “portes d’entrée” principales. Il s’agit d’Angleur, du cimetière de la Cense Rouge, de la Piscine de Seraing et de Rotheux.

Pour les atteindre, l’Ardent Trail Center détient un atout majeur : son accessibilité géographique. Les parcours sont en effet situés à proximité du centre de Liège et des gares de Liège-Guillemins, d’Angleur (Liège), d’Ougrée (Seraing) et de Méry (Esneux). Ils se situent également à proximité directe d’accès routiers importants tels que l’E25/A26 et la N63 route du Condroz.

Une plus-value touristique

Si les vététistes se réjouissent, ce projet est également une plus-value pour la région. La demande est croissante à l’échelle mondiale pour la pratique du vélo, plus spécifiquement pour le VTT enduro. On recense 7 000 licenciés vététistes (des compétiteurs) en Wallonie et on y évalue à 200 000 le nombre de pratiquants VTT.

”Le potentiel d’un Trail Center en région liégeoise est énorme, avance Déborah Géradon, bourgmestre de Seraing. Avec une zone de chalandise provenant de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas et même du Royaume-Uni, nul doute que ce développement dédié à un style de tourisme en pleine bourre, qui plus est dans un mode qui se distingue de ce qui est proposé dans un large rayon aux alentours et donc particulièrement prisé par les amateurs, va contribuer au redéploiement économique de la région”.

Une estimation de la fréquentation prenant appui sur celle des projets pilotes de Trails créés en province de Liège depuis 2021 projette une affluence allant de 25 000 à 40 000 visiteurs par an. Dans la mesure où un vélotouriste dépense en moyenne 70 euros/jour sur le lieu de sa destination (il reste régulièrement le temps d’un week-end), les retombées économiques dans les commerces et les services Horeca de la région liégeoise sont estimées entre 1 750 000 et 2 800 000 euros chaque année.