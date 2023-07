Chantier de pose de la liaison électrique souterraine à Seraing : nouvelle phase dès le 7 août

Démarré en novembre 2022, le chantier d’Elia se poursuit, par tronçons, depuis le poste de Rimière à Neupré en direction de Seraing. Alors que les travaux continuent sur la Route de Seraing/Rotheux, Elia entamera prochainement le tronçon suivant, situé rue des Nations-Unies à Seraing. Cette étape démarrera dès le 7 août 2023 et sera phasée, “avec un plan mobilité adapté à chaque phase pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route”, précise Elia. Pendant les deux phases, la circulation des véhicules se fera à sens unique, en partant du rond-point Route de Rotheux/rue de Plainevaux vers l’Athénée royal de l’Air Pur.

Chantier Elia août ©D.R.

Des travaux en deux phases

Le chantier consiste à poser les installations électriques sur la bande de gauche de la rue des Nations-Unies (dans le sens rond-point Route de Rotheux/rue de Plainevaux vers l’Athénée royal de l’Air Pur) et commencera par une phase préparatoire sur la bande de droite.

En effet, le trottoir de la bande de droite sera supprimé afin d’élargir cette partie de la voirie et de garantir le passage des véhicules et des bus sur cette bande durant la seconde phase. Les piétons, quant à eux, seront invités à emprunter le trottoir de gauche, et ce pendant les deux phases du chantier.

Selon le planning prévisionnel, les deux phases du chantier sont prévues aux dates suivantes :

- À partir du 7 août, les équipes procéderont à l’enlèvement du trottoir côté droit de la route (direction rond-point Route de Rotheux/Rue de Plainevaux vers Athénée royal de l’Air Pur). Durant cette période, les automobilistes et cyclistes emprunteront la bande de gauche pour rejoindre le quartier de l’Air Pur. Les piétons emprunteront le trottoir de gauche.

- À partir du 20 août, le chantier se déroulera sur la bande de gauche où la tranchée sera creusée. La circulation des voitures et vélos sera déplacée en bande de droite durant cette phase. Le trottoir de gauche restera maintenu pour les piétons.

Attention que la réalisation du puit de jonction (J4) entre les deux tronçons nécessitera la fermeture complète de la rue des Nations-Unies entre le 21 et le 27 août. La circulation sera rétablie en sens unique le 28 août en vue de la rentrée des classes.

La fin des travaux sur ce tronçon est prévue pour fin décembre 2023.

Un plan de mobilité a été mis en place avec la police locale et les autorités communales afin de proposer une alternative aux automobilistes. Une déviation sera ainsi organisée via la rue des Sables et la rue de Plainevaux.

Tracé du chantier de pose de liaison électrique par Elia à Seraing. ©D.R.

Rappel sécurité

Le Gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension, conscient de la durée de son chantier et de ses impacts, rappelle qu’un strict respect des consignes de sécurité et du Code de la route est indispensable pour ne pas mettre sa vie, ou celle d’autrui, en danger. La circulation, à pied, à vélo ou en voiture, sur le chantier est formellement interdite et comporte des dangers importants. Une signalisation est déployée sur chaque tronçon du chantier de manière à faire cohabiter tous les usagers de la route en toute sécurité.

Selon Elia, les riverains situés le long du tronçon concerné par les futurs travaux ont été informés de l’avancement du chantier via un courrier toutes-boîtes. “Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des communications ponctuelles seront prévues”.

Pour suivre l’évolution du chantier et prendre connaissance du plan mobilité mis en place, Elia invite les riverains et automobilistes à consulter régulièrement la carte interactive réalisée à cet effet et disponible sur la page dédiée au projet sur le site internet d’Elia.

Elia reste également disponible pour les riverains en cas de questions via l’adresse mail riverains@elia.be et un numéro de téléphone gratuit 0800/18 002.