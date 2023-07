”La balle est passée à 20 centimètres de sa tête !”

Et visiblement, leur présence n’est pas la bienvenue aux yeux de tous puisqu’en l’espace de deux semaines seulement, le campement a déjà été victime de deux faits pour le moins interpellant. En effet le campement a essuyé deux tirs par balles.

À peine une semaine après leur arrivée en effet, vers 11 h 40, “quelqu’un a tiré sur la caravane de ma cousine, la balle est passée à 20 cm d’elle”, témoigne Stéphanie Voet, choquée par les événements. Et ce n’est pas tout puisque samedi dernier, un nouveau coup de feu a été tiré vers 2 heures du matin, “cette fois la balle a touché ma camionnette qui était heureusement stationnée devant ma caravane alors que mes enfants étaient à l’intérieur”. “On a à chaque fois entendu les coups de feu qui venaient de loin”.

Pas de plainte

La victime a déposé plainte ce samedi auprès de la zone de la police locale de Grâce-Hollogne/Awans. Des policiers ainsi que les experts en balistique se sont rendus sur les lieux le même jour pour dresser le constat des faits et rassembler des indices. Depuis lors, "l'enquête suit son cours", indique la zone de police locale qui a envoyé le dossier au parquet de Liège.

Malgré cela, les occupants du camp sont inquiets. “On a peur pour nos enfants, on n’ose pas sortir de nos caravanes et il n’y a rien qui bouge du côté de la police, on ne peut pas continuer comme ça”, s’inquiète la Montoise qui balaie d’ailleurs d’un revers de la main les idées préconçues à l’encontre de sa communauté. “Nous ne volons pas, nous ne buvons pas, nous sommes catholiques et nous sommes venus pour notre religion”, ajoute celle qui ne comprend pas qui et pourquoi on leur en veut. “Lorsque la police est venue constater les faits, les agents nous ont dit que personne ne s’était plaint de notre présence”.

Pourtant, force est de constater que quelqu’un n’est pas de cet avis…