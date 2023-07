L’École Natation de Waremme remporte 17 médailles aux championnats de Belgique: "Au niveau francophone, personne ne fait aussi bien que nous"

La réussite de l’ESW n’est pas due au hasard puisque, depuis quelques années, le club mise sur la formation des jeunes. "C’est un travail au quotidien et j’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe de coachs omniprésente. Nous avons mis en place un système d’entraînement où on éduque chaque nageur au niveau de l’alimentation ou encore de l’hygiène de vie d’un sportif. Quand les résultats suivent, on ne peut que continuer à travailler dans ce sens", ajoute Ann Bonvoisin.

Parmi les résultats probants, on notera les cinq médailles remportées par Alexandre Glodkiewicz. "Il a réalisé une superbe compétition en s’offrant même un nouveau record de district et francophone sur 100 m papillon. J’aimerais aussi mettre en évidence Hélène Wegria qui a décroché deux médailles. Tous nos athlètes ont bien performé. On a notamment réalisé un nouveau record sur le relais 4x100 nage libre mixte en benjamins. Pour un petit club comme le nôtre, c’est une chance de pouvoir compter sur des nageurs et nageuses aussi talentueux", précise Ann Bonvoisin.

La suite s’annonce prometteuse pour un club en pleine progression. " Nous allons organiser les nocturnes dans les jours à venir, c’est une sorte de récompense pour tous nos nageurs qui le méritent", ponctue la présidente de l’ENW.

Six médailles pour Liège Natation

Comme l’année dernière, Liège Natation a récolté six médailles lors de ces championnats de Belgique jeunes. Une performance qui satisfait Els Gitsels, responsable de la formation des jeunes au club de Liège Natation. « Je suis contente car toute l’équipe s’est bien battue. Nous alignons neuf nageurs et plusieurs d’entre eux ont ramené des médailles, explique l’intéressée. Au total, quatre de nos membres sont montés sur le podium. C’est un de plus que l’année dernière. »

On épinglera évidemment les performances de Clémence Bajot, double championne de Belgique, en 100m crawl et 100m papillon. « Noah Lambert, Janne Jorissen et Anaïs Mardaga ont décroché une très belle médaille d’argent alors que Clémence a terminé sa très belle moisson avec le bronze sur le 100m dos », précise Els Gitsels.