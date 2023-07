Liège : Elle mord un policier !

Celle-ci s’est montrée agressive et non coopérante. Son état rendait nécessaire une prise en charge médicalisée. Elle s’est débattue et a refusé de monter dans l’ambulance. Son état d’excitation était tel qu’à son arrivée à l’hôpital de la Citadelle, elle a été placée au cabanon ! Les enquêteurs lui ont enlevé ses effets personnels. Elle en a alors profité pour mordre l’un d’eux à la main ! Durant toute l’intervention, elle s’est montrée violente. Elle ne sera finalement pas mise en observation.

Elle voulait faire peur

La suspecte a été entendue ultérieurement. Elle a expliqué que suite à une dispute avec son mari, elle a pris des anxiolytiques. La dose n’était pas létale mais supérieure à ce qu’elle prend habituellement. Selon ses dires, elle voulait se reposer et non se suicider. Elle a informé son mari qu’elle avait pris des médicaments et a écrit à sa fille. Ensuite, elle a expliqué ne plus se souvenir de rien.

Lors de l’audience consacrée à son affaire, elle a confirmé avoir un trou noir. Mais selon elle, elle a juste voulu faire paniquer son mari. Elle a exprimé de la honte et des regrets. Le tribunal ne lui a pas accordé le bénéfice de la contrainte irrésistible en estimant qu’elle s’était elle-même mise délibérément dans cet état d’autant qu’elle a une formation médicale. Cette cause de justification n’a donc pas été retenue.