Grâce-Hollogne : Il commet un fort Chabrol !

Il a adressé des SMS à son ex-compagne, signalant qu’il voulait se suicider et qu’on le laisse mourir, sans quoi il brûlerait la maison de celle-ci. Il a ajouté qu’il voulait s’en prendre aux services de police en les “buttant” un par un. Il a encore envoyé d’autres messages, parlant de faire un carnage, de commettre un meurtre, ou encore un bain de sang… Il a également menacé les policiers de les tuer s’ils approchaient de l’immeuble.

Endormi…

Un périmètre de sécurité a été mis en place. Les policiers ont parlementé avec l’intéressé pendant de longues minutes. Ceux-ci ont fini par pénétrer dans les lieux. Ils ont retrouvé l’intéressé assoupi dans le canapé !

Jonathan a comparu devant le tribunal correctionnel sous la surveillance d’un bracelet électronique. Il a expliqué qu’il est dépressif et a besoin de soutien psychologique. Il a expliqué avoir agi de la sorte car sa compagne voulait le mettre à la porte. Le tribunal a tenu compte de l’atteinte portée à la tranquillité d’esprit de son ex-compagne et des policiers intervenants dans l’exercice de leurs fonctions,

au manque de maîtrise de soi dont il a fait preuve et de ses antécédents judiciaires, dont des spécifiques. Le juge a estimé nécessaire de lui faire prendre conscience de son problème d’agressivité et de la nécessité d’apprendre à la maîtriser. Il a aussi pris en compte la nécessité de ne pas entraîner davantage le déclassement social du prévenu et ses regrets sincères. Le tribunal lui a accordé un sursis probatoire d’une durée de trois ans.