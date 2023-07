La commune de Dalhem veut décorer ses armoires électriques

La commune de Dalhem a décidé de mettre de la couleur sur son territoire en décorant, sur le thème de la nature et du patrimoine, ses armoires électriques au look maussade. Pour ce faire, un appel à candidature a été lancé jusqu’au 7 août prochain pour les passionnés d’art, de dessin et de peinture. Vous avez plus de 16 ans, vous résidez dans la commune de Dalhem et vous êtes passionné d’art ? N’attendez plus et posez votre candidature en complétant ce formulaire et en envoyant des photos de vos réalisations (dessin, peinture, etc.) à l’adresse mail info@commune-dalhem.be.