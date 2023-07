Voici plusieurs mois déjà que ce chantier majeur de reconstruction du pont de Prayon a débuté, avec la reconstruction des “culées”, destinées à accueillir la charpente et ensuite le tablier. En mai dernier, l’immense charpente métallique a été posée et assemblée sur place.

Après les travaux sur la première moitié du pont, une nouvelle phase de chantier va débuter du vendredi 11 août au samedi 12 août, par la pose de la deuxième partie du pont.

Pour ce faire : la circulation sera interdite dans les deux sens, du vendredi 11 août dès 6h au samedi 12 août à 20h, afin de permettre l’installation de la deuxième partie du pont.

Une déviation sera mise en place par le Service Public de Wallonie (SPW). Pour la sécurité de tous, la circulation piétonne sera également interdite le vendredi 11 août.

Les piétons pourront à nouveau circuler le samedi 12 août.

La rue Laurentpré sera accessible via la déviation.

Exceptionnellement, le taxi social circulera le vendredi 11 août et le samedi 12 août sur inscription 48h avant (au plus tard) via le 04 351 93 02 ou 0489 82 39 50.

À noter que les travaux, mandatés par le SPW, sont réalisés par la société Galère.