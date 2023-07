Jean Pierre a, à plusieurs reprises, été récompensé pour son travail à travers différents prix internationaux et sa notoriété lui a permis de tatouer de nombreuses célébrités, comme Axel Witsel ou le rappeur Damso.

Sans rendez-vous

Les 2 et 3 septembre prochains, dans une ambiance festive, avec de nombreux DJ’s et groupes, les artistes tatoueront, à foison, les amateurs d’encre, dans des styles parfois diamétralement opposés. Un événement aussi bien pensé pour les addicts de l’aiguille que pour les “nouveaux dans le milieu”, indique Jean Pierre. “Le but, c’est que des personnes qui n’ont pas de tatouage viennent découvrir des dizaines de styles différents et se laissent tenter par l’expérience”, conclut le tatoueur.

Pour ce faire, pas besoin de prendre de rendez-vous au préalable avec les différents artistes. En effet, il sera possible de vous faire tatouer “sur le tas”, sans réservation. Pour les projets plus spécifiques, il n’est évidemment pas interdit de contacter votre artiste de prédilection avant l’événement. L’entrée coûte 10 euros et le pass deux jours est vendu au prix de 15 euros.

Tout au long du week-end, de nombreux concours seront organisés pour sélectionner, à l’issue de chaque journée, les meilleurs tatouages, dans chaque catégorie de style. “On récompensera, notamment, le meilleur tatouage graphique, ou encore le meilleur tatouage classique, dit 'américain'”, explique l’organisateur, “mais on récompensera également le meilleur tatouage du jour, en prenant en compte, entre autres, la rapidité d’exécution ou encore la propreté du produit fini”.