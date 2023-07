Flémalle : Il percute volontairement son voisin !

Et pendant ce temps, ce dernier se présentait au commissariat pour déposer plainte pour des dégradations commises sur sa voiture ! Les enquêteurs ont rapidement fait le lien entre les deux informations… Jean-Luc a indiqué qu’il venait de sortir de son véhicule qu’il avait stationné sur la chaussée lorsque le conducteur d’une Audi berline gris foncé s’est approché de lui. L’automobiliste a bifurqué dans sa direction et l’a percuté avec son flanc droit ! Il a immédiatement reconnu son voisin. Ce dernier a poursuivi sa route. Selon la victime, il n’a ni décéléré, ni freiné. La victime a lancé son téléphone vers la voiture. Le téléphone a touché la vitre arrière.

Une autre scène de violence envers une autre voisine

L’homme a expliqué qu’il n’a pas eu le temps après être sorti de son véhicule de se mettre à l’abri sur le trottoir. La chaussée était suffisamment large pour permettre de passer sans le toucher. D’autant qu’Alphonse roulait à faible allure. Le tribunal a relevé qu’il existe un important conflit de voisinage entre les protagonistes depuis de nombreuses années, chacun reprochant aux autres des comportements inciviques, insultants et provocateurs. Alphonse a précisé que le voisin s’était placé au milieu de la chaussée pour le narguer. Pensant qu’il allait s’écarter, il a continué sa route. Il n’a pas bougé et il l’a effleuré avec le côté droit. Il l’a vu courir derrière lui et lancer son téléphone sur sa voiture. Selon son épouse, il n’aurait pas pu se déporter vers la gauche car la route présente un léger virage et qu’il n’aurait plus eu la visibilité suffisante par rapport aux véhicules venant en sens inverse.

Lors de l’instruction d’audience, Alphonse il a ajouté que le voisin s’en était pris à son rétroviseur. Il ne s’est pas arrêté car il allait conduire son petit-fils à une activité sportive. Il considère que c’est son voisin et non lui qui aurait dû être poursuivi pour dégradations volontaires à son véhicule. Selon lui, les blessures aux genoux ont probablement été occasionnées antérieurement. Le tribunal a évoqué une autre scène lors de laquelle Alphonse aurait frappé un autre membre de la famille de la victime avec une laisse pour chien. “Cette scène est révélatrice de l’état d’esprit du prévenu lequel semble penser qu’il a tous les droits et que tout lui est permis”, a relevé le tribunal. Le magistrat a estimé les faits de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 15 jours comme étant établis.