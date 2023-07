L’homme qui a tiré vers le camp de gens du voyage installé à Grâce-Hollogne a été interpellé.

Pour rappel, après un passage par Braine-l’Alleud sans que le moindre incident y soit à déplorer, voici deux semaines que des dizaines de caravanes se sont installées sur un terrain situé rue de l’Avenir dans le zoning industriel de Grâce-Hollogne, plus précisément sur une prairie adjacente à une entreprise. En tout, 200 personnes s’y sont rassemblées dont une centaine d’enfants.

Un véritable arsenal

Et visiblement, leur présence n’est pas la bienvenue aux yeux de tous puisqu’en l’espace de deux semaines seulement, le campement a déjà été victime de deux faits pour le moins interpellant. En effet le campement a essuyé deux tirs par balles. À peine une semaine après leur arrivée en effet, vers 11 h 40, “quelqu’un a tiré sur la caravane de ma cousine, la balle est passée à 20 cm d’elle”, témoignait à l’époque Stéphanie Voet, choquée par les événements. Et ce n’est pas tout puisque samedi dernier, un nouveau coup de feu a été tiré vers 2 heures du matin, “cette fois la balle a touché ma camionnette qui était heureusement stationnée devant ma caravane alors que mes enfants étaient à l’intérieur”. “On a à chaque fois entendu les coups de feu qui venaient de loin”.

Une troisième détonation a été entendue mercredi soir et heureusement, personne n’a été touché. Mais ce tir a permis à l’enquête de faire un bond en avant ce qui a conduit à l’interpellation d’un homme et de sa compagne. Une info confirmée par le parquet de Liège. “C’est exact”, nous confirmait Catherine Collignon, dans la soirée de jeudi. “En outre une visite domiciliaire a été menée au domicile des intéressés et nous y avons découvert des armes, des cartouches, le tout en grande quantité. Les policiers ont également mis la main sur une grenade. De plus, ils ont découvert plusieurs objets prônant une admiration pour Hitler et l’époque nazie en général”.

Les deux tourtereaux devraient être déférés ce vendredi matin, au parquet de Liège.