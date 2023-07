Pop rock, jazz et electro à l’Inkipit festival ce samedi sur la Fun zone de Crisnée

Rock psyché, indie, electro…

Sur la scène de ce festival "de musique émergente", on retrouvera ainsi les Liégeois de Gros Cœur (rock psyché) mais aussi Jean-Paul Groove et ses vibes rock et electro ; l’indie pop de Coline Bif et les Eupenois de DMI. "On a voulu se diversifier tout en gardant cependant une cohérence."

Il reste des places et il est encore possible de réserver des billets en prévente (13 €). "Mais on ne sera pas sold out le jour du festival. Les gens pourront donc venir ce jour-là spontanément sans avoir pris leur place préalablement. Ils auront leur ticket (NDLR: 15 € sur place) ."

Deux foodtrucks de la région et le bar restaureront les festivaliers, avant de les laisser repartir sur des rythmes effrénés.

L’Inkipit festival se tiendra donc ce samedi, de 15 à 1 h, sur la Fun zone de Crisnée. Achetez vos tickets en prévente sur le www.billetweb.fr/inkipitfestival