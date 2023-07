Alors qu’elle avait beaucoup bu à son domicile, Barbara a décidé d’aller régler ses comptes avec une de ses amies qui est également sa rivale amoureuse.

Armée d’un couteau, la jeune femme s’est rendue chez son ami et a cassé un carreau pour tenter de rentrer dans l’habitation. Paniquée, l’amie en question a appelé une troisième femme qui s’est rapidement rendue sur place. La rivale est alors sortie de chez elle et a dit à Barbara qu’elle avait appelé une connaissance. Barbara a alors quitté les lieux.

Mais c’était pour mieux revenir… À son retour, sa rivale et son amie étaient dehors et les trois femmes ont commencé à… discuter. Finalement le ton est monté et Barbara, toujours son couteau à la main a été poussée au sol par ses deux rivales qui ont tenté de la maîtriser. Lors de la rixe, l’occupante des lieux a été blessée à la main par l’arme blanche et a dû être recousue. Son amie, elle est en état de choc et est en incapacité de travail pour 6 jours.

Barbara, elle, a été désarmée et maîtrisée par des passants, avant d’être prise en charge par la police.

Inconnue jusqu’ici des services judiciaires, la trentenaire aurait admis s’être rendue chez son amie, pour la blesser. Elle a été privée de liberté et déférée, samedi matin, au parquet de Liège.

Là, le dossier a été mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt.