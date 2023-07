Les travaux des aires autoroutières de Waremme (E40) sont bientôt terminés

La tâche était d’importance puisqu’il s’agissait de rénover et de moderniser complètement les installations présentes sur le site, tout en offrant de nouveaux services aux voyageurs. Ce chantier intervenait par ailleurs dans le cadre du renouvellement de la concession par la Sofico, attribuée à Total Belgium fin 2018, avec effet à la réception, et ce pour une durée de 20 ans.

Plus de services et de places de parking

Le projet prévoyait ainsi la démolition puis la reconstruction des bâtiments des aires d’autoroute en des structures passives, "notamment grâce au placement de panneaux photovoltaïques et des nouvelles techniques de construction visant à respecter les prescriptions imposées par le législateur wallon en termes de performance énergétique", avait communiqué à l’époque la Sofico.

Aussi, la sécurité a été renforcée par le placement de caméras reliées aux services de police et la pose de LED. Le nombre de places de parking a également été augmenté de 35 supplémentaires: 70 places en direction de Bruxelles ; 20 en direction de Liège.

Enfin, de nouveaux services sont désormais accessibles tels que des bornes de rechargement pour véhicules électriques, dont certaines de type "ultrarapides". Un coin "Business pro", avec espace de travail et accès à internet, a également été créé, les sanitaires ont été repensés et un Burger King, pouvant accueillir 120 clients à l’intérieur et une quarantaine en terrasse, a vu le jour. Il s’agit du premier restaurant Burger King qui a ouvert sur une autoroute et qui comprend un drive.

Les travaux portant sur l’éclairage, la pose de caméras de surveillance et les interventions du génie civil effectuées au niveau des parkings ont été financés par la Sofico pour un montant de plus de 4 millions d’euros (HTVA), rappelle l’un de ses communiqués de presse.