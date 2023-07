Mobi’Park de Tilleur : dépôt de la demande de permis fin de cet été

Pour rappel, le projet dénommé Mobi’Park TEC devrait pouvoir accueillir, à terme, 408 conducteurs et 58 mécaniciens, en plus du personnel cadre et employé. Les bâtiments devraient couvrir 6 000 m², répartis en installations pour la maintenance des véhicules (ligne d’AutoSécurité, de nettoyage,…), en infrastructures techniques et d’exploitation. On retrouvera notamment des bureaux pour l’exploitation, des salles de garde et vestiaires pour les chauffeurs et mécaniciens, des ateliers pour la maintenance mécanique et tôlerie, un magasin... Un centre de formation à la mécanique (le Tec va former lui-même ses mécaniciens) et à la conduite est également prévu, de même qu’une zone de manœuvre et d’échange pour le transport scolaire. Le bâtiment sera équipé des dernières technologies et à basse énergie Q-ZEN. Une partie du bâtiment sera notamment pourvue de panneaux photovoltaïques pouvant couvrir une partie des besoins en électricité du hall de maintenance et des ateliers.

Image du futur busway à Liège ©GM+

Proche de la future station tram “Tilleur Église”, le Mobi’Park de Tilleur est appelé à devenir le deuxième plus grand dépôt TEC de Wallonie. Il permettra à l’entreprise d’assurer l’exploitation et la maintenance d’une nouvelle flotte de tribus destinée à circuler sur les lignes à Haut niveau de service (BHNS), dits busway, pour compléter l’offre du tram. “Une complémentarité indispensable afin de proposer une offre fiable en matière de mobilité douce et durable pour la région liégeoise”, comme l’explique le Tec. Par ailleurs, ce nouveau parc supplantera l’ancien dépôt de Jemeppe devenu trop vétuste et inadapté aux besoins futurs de la société.

Le futur dépôt devrait accueillir au minimum deux des quatre lignes busway en plus des lignes classiques actuellement reliées au dépôt de Jemeppe. Outre son déménagement, le Tec prévoit une modernisation de la flotte de bus les rendant moins polluants et plus silencieux. “Les nouveaux busway seront des bus à zéro émission tandis que les plus anciens seront hybrides”, précise Thibaut Vendermeulen, en charge du futur nouveau dépôt. “L’ambition dans des dizaines d’années est d’avoir une flotte de bus 100 % électrique”. Une large zone de stationnement est prévue pour les bus et bus bi-articulés. Un parking pour le personnel est également envisagé. En ce qui concerne la proportion des bus, on retrouvera 62 % de bus standards (12 m), 22 % d’articulés (18 m) et 16 % de tribus ou bi-articulés (25 m).

Le montant des travaux au départ estimé à 27 millions d’euros devrait être plus important encore.