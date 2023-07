Remicourt : les cinq caméras de surveillance sur la place Marcel Hicter, à Momalle

Surveiller la place Marcel Hicter, à Momalle, pour assurer le bien-être et la quiétude des riverains, ce sont les raisons qui ont motivé le collège communal de Remicourt, qui a fait l’acquisition de cinq caméras de surveillance dans ce but. Là, elles sont en cours d’installation et seront prochainement effectives. "Le but est de renforcer la sécurité sur la place, après que plusieurs infractions environnementales y ont été constatées par nos services", explique le bourgmestre, Thierry Missaire. Après, aussi, que des vols, des dégradations et des dépôts d’immondices ont été perpétrés, à plusieurs reprises, dans les locaux du centre culturel Marcel Hicter situé sur la place.