”L’Histoire de…”, le troisième roman de Sophie Francis

Après “Il portait un pull rouge” (2016), et “Eux” (2019), Sophie Francis porte “L’histoire de…” (2022) dans sa propre maison d’éditions du Temps de midi. Un livre à l’intrigue originale et captivante qui transporte le lecteur de bout en bout. Si le récit perd par moments de son rythme par la grosseur de l’ouvrage et la lourdeur de certains passages fort détaillés, l’histoire livrée par l’auteure laisse transparaître tout l’imaginaire de celle-ci au plus grand plaisir du lecteur avide d’évasion et de révélations.

”L’histoire de…” aborde la thématique du harcèlement scolaire, fléau de notre société, avec justesse pour la porter vers quelque chose d’inattendu.

Bref, un bon roman policier à mettre dans sa valise pour ses vacances d’été.

Autoédition

Diplômée d’un Master Arts du spectacle à l’ULiège, la Liégeoise Sophie Francis (34 ans) est Professeure d’esthétique de l’image et de scénario à l’ESRA Bruxelles.

Envie d’être totalement indépendante et libre de ses choix d’écriture, elle a décidé de s’autoéditer, de sorte que “chaque étape de publication me revient (écriture, relecture, correction, mise en page, illustration, choix imprimeur, distribution, communication). Tous mes ouvrages sont Liégeois. Le circuit est court. Le nombre d’impressions, dans un premier temps, limité. Les points de vente constituent des endroits incontournables de la cité ardente et environs. Des lieux que je fréquente, des endroits ciblés, explique-t-elle. L’objectif est de proposer une nouvelle histoire originale, libérée des codes imposés par une quelconque maison d’édition, par un circuit rôdé du livre business”. Et de proposer son ouvrage “à tous ceux qui aiment lire un ouvrage pour leurs moments de pause : un joli livre, écrit et pensé avec le cœur, allant du design jusqu’au fond”.

Plus que l’écriture, Sophie Francis a également du talent sur scène et prépare – toujours avec autant d’humour – son nouveau One women show. On sera les premiers à l’applaudir !

Pour découvrir la bibliographie de Sophie : https://editionsdutempsdemidi.be