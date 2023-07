Des déviations pour les travaux du tram. ©A.L.

L’emprise du chantier située rue Paradis sera élargie. Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité, le tronçon de la rue Paradis situé entre l’avenue Blonden et la rue de Serbie sera mis en sens unique vers la rue de Serbie. En venant de la rue de Sclessin, une déviation sera mise en place via la rue Jean Gol et le boulevard Frère-Orban afin de rejoindre l’avenue Blonden.

Des places de stationnement seront temporairement supprimées avenue Blonden entre la rue Paradis et la rue des Vingt-Deux. Les panneaux d’interdiction seront placés 48h à l’avance.