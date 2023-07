Ans : Il a séquestré et violenté sa mère de 72 ans !

Alors que la dame vient d’emménager sur place, les voisins ont déjà entendu de nombreux cris et des disputes. Mais le 5 mai dernier, les voisins ont réellement craint pour l’intégrité physique de la septuagénaire. Des cris et des bris d’objets ont été entendus dans le voisinage. Au point que les voisins ont décidé d’appeler la police.

Sa carte dans la culotte

Lorsque les inspecteurs sont arrivés à l’endroit, Michele n’a pas ouvert la porte. La porte était fermée à clé de l’intérieur et la clé avait été brisée dans la serrure. Les policiers ont donc dû défoncer la porte. Les inspecteurs ont découvert la septuagénaire au sol sur un matelas. Elle a expliqué que son fils, SDF, venait tous les jours chez elle. Il lui demanderait régulièrement de l’argent au point qu’elle cache sa carte de banque dans sa culotte ! À la suite d’une nouvelle demande de prêt d’argent, une dispute a éclaté.

Selon la dame, son fils l’a giflée et fait tomber sur le matelas au sol. Il aurait ensuite volontairement cassé la clé dans la serrure de la porte pour l’empêcher de sortir et aurait jeté son téléphone par la fenêtre pour l’empêcher de téléphoner à la police. “Oui j’ai fait une crise”, a indiqué le prévenu qui a comparu détenu. “Je voulais aller boire un verre et ma mère ne voulait pas.”

Il a estimé qu’il était le seul à s’occuper de sa mère depuis des années. “Ma mère s’est énervée. Elle faisait une dépression, elle m’a mis des coups de pantoufles et un m’a fait mal. Je l’ai bousculée et elle est tombée. Je n’ai pas volontairement cassé la clé. C’est en voulant ouvrir. Je ne l’ai pas giflée, je l’ai juste bousculée. Je n’ai cassé que le frigo et il m’appartient. Je ne suis pas un ange, mais il faudrait relativiser le dossier. Elle peut déclarer ce qu’elle veut.” Le tribunal a estimé tous les faits établis, notamment les faits de coups et blessures et la séquestration commis sur sa mère.