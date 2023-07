Herstal : Ils ont fui l’enfer en Afghanistan

Mohammad n’avait que 14 ans. Ce dernier a réussi à se débrouiller seul et à s’en sortir. Il a rapidement appris le français et s’est intégré. Il a également réussi à se trouver un logement et un travail. Il a alors décidé de faire venir ses parents, son frère et sa petite sœur en Belgique. Leur vie semblait enfin prendre une tournure plus pacifique et positive. Malheureusement, les relations humaines s’avèrent parfois désastreuses. En effet, depuis leur arrivée sur le territoire belge, les tensions avec leur fils aîné donnent lieu à des scènes d’une violence inouïe. Mohammad règle les conflits avec ses proches en usant de violence ! Il a contracté un prêt pour payer les billets d’avion de toute sa famille et il souhaite ardemment être remboursé. Le problème, c’est que son père, qui est arrivé il y a deux ans, ne parle pas encore le français et ne bénéficie que de l’aide du CPAS. L’argent qu’il perçoit lui permet à peine de subvenir aux besoins de son épouse et ses deux enfants toujours mineurs.

À coups de poing !

Une situation qui provoque de vives tensions. Mohammad, qui semble avoir des difficultés à gérer sa frustration, n’hésite pas à frapper ses proches à la moindre contrariété. Le 10 août 2021, des témoins ont appelé la police après avoir découvert au détour d’une rue que Mohammad portait des coups de poing à sa mère ! “Elle s’est énervée et a crié”, a indiqué le prévenu lors de la première audience. “Elle a commencé à pleurer. Elle a refusé de rentrer et j’ai utilisé la méthode d’Afghanistan. Je lui ai porté des coups de poing.” Lors de plusieurs scènes, il a porté des coups à son frère âgé de 14 ans et à son père, au point de lui casser le nez. “J’ai frappé mon père parce qu’il a laissé trop de liberté à ma sœur et ça ne se fait pas chez nous.”

En réalité, chacune des disputes avait pour origine le prêt d’argent. Les voisins ont confirmé la violence de l’intéressé envers ses proches. Même libéré sous la condition de ne plus entrer en contact avec ses proches, Mohammad s’est rendu au domicile familial. Il a cassé une porte-fenêtre pour entrer. Lorsque la police est intervenue, il a mordu une policière. Me Nathan Mallants, qui assure la défense de l’intéressé, a rappelé que son client avait été envoyé seul en Belgique en 2015, alors qu’il n’avait que 14 ans. Il a dû se débrouiller seul avant de voir ses parents débarquer subitement dans sa nouvelle vie. Le jeune homme s’est vu imposer toute une série de conditions par le tribunal, dont ne pas entrer en contact avec sa famille pendant une période de quatre mois.