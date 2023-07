La fontaine Montéfiore en Neuvice, détruite samedi dernier, bientôt remplacée

La police suspectait qu’un conducteur, surpris par l’évolution des travaux du tram, avait heurté la fontaine. Une enquête est en cours pour définir la cause de l'incident.

Il aurait pu s’agir d’une tentative de vol mais, comme s’amuse Frédéric Jacquemin, secrétaire de cabinet de l’échevinat des travaux de la Ville de Liège : “il faut être sacrément protéiné pour soulever une fontaine d’une tonne et demie”. De plus, l’échevinat a souhaité rappeler que “les fontaines Montéfiore ont été réalisées en fonte, un matériau sans réelle valeur marchande”. De quoi dissuader les potentiels voleurs.

À la suite des dégradations, le service des fontainiers de la Ville avait coupé la conduite d’eau alimentant l’ancien abreuvoir et avait sécurisé l’endroit. Des riverains, craignant davantage de dégâts, s’étaient arrangés pour stocker le perron dans le bar Volga, à quelques mètres de là.

Le propriétaire du bar Volga a souhaité abriter le perron de l'édifice pour éviter un éventuel vol. ©DR

Un patrimoine liégeois

Chance pour les Liégeois, il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que l’édifice soit remplacé. En effet, lundi matin, les services de la Ville sont venus récupérer l’ensemble des éléments de la fontaine à l’aide d’un camion grappin. Ceux-ci seront réparés et retrouveront leur place dans quelque temps.

La fontaine a été retirée lundi matin. ©DR

En attendant, une fontaine viendra remplacer temporairement la première. “La Ville dispose d’une fontaine similaire qui, après contrôle, pourra venir remplacer, à court terme, l’édifice endommagé”, se réjouit l’échevinat. Celle-ci devrait être installée dans les 15 jours.

Au total, Madame Hortense Montéfiore, une philanthrope liégeoise, avait fait don de vingt fontaines à la Ville de Liège, au XIXe siècle. Endommagées et supprimées au fil du temps, il n’en reste plus que cinq dans les rues de Liège, dans le parc du château de Péralta, à Angleur, sur le quai de Gaulle, rue sur les Foulons, en Roture et, bientôt, en Neuvice.

Une fontaine similaire remplacera temporairement la fontaine endommagée. ©DR

Ces fontaines constituent les premiers points potables de la Ville, avec ses abreuvoirs sur le bas, pour les animaux, et ses robinets sur le haut, pour les citoyens.