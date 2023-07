"Ce n’est pas qu’une simple rénovation, annonçait Julien Woolf, échevin des Sports, c’est une véritable transformation des lieux”. En effet, en plus des nouveaux vestiaires et de la nouvelle cafétéria, la Ville a souhaité rendre son infrastructure davantage PMR friendly, notamment en installant un ascenseur pour rejoindre le bassin, placé en contrebas.

Les nouveaux vestiaires de la piscine de Visé. ©MICHEL TONNEAU

Un lieu qui sera, à terme, “bien plus qu’une piscine”, déclarait l’échevin, puisque, plus tard, un sauna, un hammam, ainsi que des salles de massage ouvriront également. “Suite à un retard de permis d’urbanisme, l’espace wellness, la terrasse extérieure et la plaine de jeux ouvriront dans un second temps”, expliquait-il. L’objectif de la Ville est d’ouvrir ces installations à la rentrée 2024.

Des prix démocratiques

Un chantier de 4 millions d'euros. Mais les subsides de la Région wallonne, à hauteur de 940 000 euros, et la gestion de la cafétéria par la commune permettent, déjà, de réduire les frais communaux d’un tel édifice.

”Ouvrir la piscine coûtera 580 000 euros à la Ville chaque année”, expliquait Julien Woolf. “Avec l’espace wellness, entre autres, le coût sera un peu moins conséquent, bien que l’on restera une piscine publique déficitaire pour ne pas impacter le prix des entrées et punir les Visétois”, concluait-il.

Des entrées qui, pour le mois d’août, considéré comme un “mois test”, seront vendues au prix de 2 euros. Ensuite, le bain coûtera 4,50 euros contre 3,50 euros pour les Visétois, sur présentation de leur carte d’identité.

Horaires du mois d'août et tarifs définitifs pour la piscine de Visé. ©DR

Enfin, grande nouveauté, la piscine sera ouverte tous les jeudis soir, de 19 heures à 21 h 45 pour la nocturne hebdomadaire. Clubs, amis, familles et nageurs du dimanche, le grand bain est de nouveau possible à Visé, et ça fait du bien.