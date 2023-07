L’escroc Paul Halleux encore condamné à payer

Système pyramidal

Ce système était basé sur le système de la pyramide de Ponzi. Les personnes qui mettent en place le système recrutent le plus régulièrement et le plus rapidement possible de nouveaux investisseurs qui payent les précédents jusqu’au moment où la pyramide s’effondre et seuls ceux qui ont mis en place le système récupèrent leur mise et celle des autres tandis que tous les autres ont été grugés. Paul Halleux a mené la grande vie pendant des années. Après le blocage de ses comptes en banque sur lesquels se trouvaient entre six et huit millions d’euros, il a pris la fuite à l’étranger. Mais il a été rattrapé par la maladie. Il s’est présenté dans un hôpital en Espagne sous une fausse identité pour se faire soigner. C’est ainsi que les autorités belges ont été averties de sa présence à l’endroit.

Paul Halleux y a été détenu sous la surveillance d’un bracelet électronique. Il a été opéré. “Au départ, mon client pensait vraiment avoir trouvé la vache en or pour les paris”, avait expliqué Me Culot qui défend l’intéressé au pénal. “Mais à un moment donné, il s’est rendu compte que son système ne fonctionnait pas. Il n’arrivait plus à rembourser les personnes. Il n’a alors pas cessé son activité alors qu’il savait qu’il allait droit dans le mur.” Le tribunal a rendu un nouveau jugement motivé de 108 pages dans ce dossier. Les parties civiles qui n’ont pas encore réclamé leur dû pourraient faire revenir le dossier devant la juge.