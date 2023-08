Liège : L’anarchiste se croit tout permis

Samuel, 30 ans, un Liégeois, a écopé de 15 mois de prison avec sursis probatoire strict pour ce qui excède la durée de la détention préventive devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir fait vivre un enfer à ses voisins et leur avoir porté des coups. L’intéressé habite non loin du palais de justice et pourtant, les lois ne l’intéressent pas, en tous les cas quand elles limitent ses excès. Il veut bien profiter du système tout en bénéficiant de revenus du CPAS et des commodités de la vie en société, mais pas en respecter les règles, notamment, la plus élémentaire tranquillité de ses semblables. Ainsi, l’homme ne cesse de rendre la vie dans le quartier qui a la malchance de l’accueillir complètement invivable…