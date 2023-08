Visé : Il transporte plus de 3 kg de marijuana

Les policiers ont voulu procéder au contrôle du véhicule mais le conducteur a pris la fuite. Les policiers font usage des feux bleus et de l’avertisseur sonore mais le véhicule s’est engagé sur l’autoroute E25. Le conducteur a ralenti, s’est rangé sur la droite et s’est immobilisé.

Bloqué par un cordon de voitures

Le véhicule de police s’est arrêté et à ce moment-là, Salin a démarré à toute vitesse en s’engageant sur l’autoroute. Une impressionnante course-poursuite a alors démarré. Le conducteur a roulé à vive allure et a dépassé par la droite à plusieurs reprises, coupé un véhicule se trouvant sur la bande de droite obligeant ce dernier à freiner d’urgence. Il a zigzagué entre les véhicules et de nouveau dépasser par la bande d’arrêt d’urgence. Une autre équipe a repéré le véhicule suspect à Ans et la prise en chasse. Les policiers ayant procédé à la course-poursuite les ont rejoints. Ils ont vu le conducteur jeter trois sacs avant de reprendre l’autoroute. Il a fini par être poursuivi par neuf équipages de différentes zones. Les policiers ont mis en place un cordon pour bloquer le véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. À l’arrière, deux véhicules de police ont réalisé un balayage pour ralentir la circulation afin de procéder à l’interception du véhicule sans impacter les autres usagers. Après la sortie Hermée, l’ensemble des équipages a ceinturé le véhicule au niveau de la bande d’arrêt d’urgence.

Le véhicule est finalement arrêté un peu plus loin. Salin avait consommé des stupéfiants et a jeté près de 3 kg 400 grammes de marijuana. Il a expliqué qu’il devait entre 15 000 à 16 000 euros à des personnes en lien avec le dossier de stupéfiants pour lequel il a été condamné en 2021. À l’époque, il s’était fait arrêter avec 14 000 euros sur lui, argent qu’il devait remettre aux trafiquants de drogue suite à la livraison de stupéfiants. Cet argent a été saisi. Il est parti en France pour leur échapper mais ils se sont présentés à son domicile à Visé et l’ont recontacté par les réseaux sociaux. Il a eu peur pour sa famille et est revenu en Belgique.

Après deux mois, ils l’ont recontacté. Ils lui ont fait comprendre qu’il devait à nouveau travailler pour eux pour pouvoir rembourser sa dette. La veille on lui avait remis les clés de la Mini et trois sacs qu’il devait livrer à Louvain. Depuis qu’il est revenu en Belgique, il a déjà effectué entre 15 et 20 transports et à chaque fois, on lui diminue sa dette de 300 euros. Il a refusé de donner l’identité des commanditaires car il s’agit de personnes d’origine albanaise qui n’ont peur de rien et n’hésiteront pas à se venger sur lui ou sa famille selon lui. Il a admis avoir commis la course-poursuite parce qu’il roulait sans permis.