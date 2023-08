Bassenge : pour une extension de la réserve naturelle du Bois d’Enis

”Ce site exceptionnel par sa taille en fait un véritable paradis pour de nombreuses espèces”, indique Natagora, qui souhaite protéger ce biotope d’une grande valeur biologique.

Pour ce faire, Natagora souhaite acheter des parcelles, actuellement propriété d’un agriculteur bio, et d’une superficie totale de 13 hectares. Parmi elles, 2 hectares de prairies maigres et leurs haies bocagères, 3 hectares de bois de charmes et de chênes et 2,5 hectares de peupleraies. S’y ajoutent des prairies plus classiques “qui ne demandent qu’à retrouver leur diversité naturelle d’antan”.

Cette vaste extension a néanmoins un coût : 312 000 euros. Avec l’aide de la Région wallonne, qui finance 80 % du projet, Natagora cherche à rassembler 52 000 euros. Ces dons permettront d’acheter les terrains et ainsi les sauver d’une possible urbanisation.

Une faune incroyable

”Trop petite et difficilement accessible”, la réserve n’est pas adaptée au pâturage. C’est pourquoi sa gestion consiste en une fauche annuelle unique, explique Natagora. Elle est menée chaque année en fin d’été, en prenant soin de garder des bandes non fauchées, zones refuges indispensables au maintien sur le site de la petite faune spécifique.

Chauves-souris, papillons, insectes, blaireaux, et oiseaux en tout genre, la sauvegarde d’une telle zone permettrait de protéger des espèces rares d’animaux et des essences d’arbres difficilement trouvables ailleurs dans le pays.