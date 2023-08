Dalhem : Il fonce sur les policiers !

Vers 1 h, la balise GPS a bougé et plusieurs équipages se sont dirigés vers le signal GPS. Ils ont repéré la voiture avec 3 occupants à bord. Ils ont voulu les contrôler. Ils ont actionné leur feu bleu et leur rampe lumineuse indiquant “Stop Police”.

Le conducteur a refusé d’obtempérer. Une course-poursuite a démarré. La voiture a franchi la frontière au niveau de Fourons, toujours prise en chasse par les policiers. Le conducteur a commis de nombreuses infractions. Un véhicule de la police a dépassé le véhicule des suspects et s’est arrêté en vue d’immobiliser le véhicule des fuyards. Le conducteur a percuté l’arrière de la voiture des policiers et est reparti en accrochant la portière du véhicule.

Plus loin, le fuyard s’est engagé dans une rue en cul-de-sac. Les policiers néerlandais et belges qui suivaient à présent les intéressés se sont positionnés avec leurs quatre voitures pour constituer un barrage.

Le fuyard a fait demi-tour au bout de la rue et a percuté frontalement deux véhicules dans lesquels se trouvaient des policiers ! Le conducteur a ensuite pris la fuite à pied à travers les bois. Un policier a tiré à 3 reprises pour arrêter le fuyard et s’est dirigé vers le véhicule. Il a sorti le passager avant du véhicule. Son collègue, a tiré à trois reprises en l’air. Le passager arrière est également sorti du véhicule. Reda, était le passager avant. Hamid était à l’arrière. Les policiers ont déduit que le conducteur ne pouvait être que le troisième homme contrôlé avec les deux autres quelques minutes plus tôt aux Pays-Bas. Quelques heures plus tard, un homme a signalé qu’il venait de mettre en fuite un individu qui tentait d’entrer dans sa maison. Ce dernier a emporté un tournevis et est parti avec une mallette d’outillage dans une Opel Corsa.

Encore en train de voler

Les policiers ont eu leur attention attirée par une Opel Corsa qui avait fait une sortie de route. Il s’agissait de la voiture signalée lors du vol habitation. Un homme se trouvait à l’arrière du véhicule et tentait de charger des objets qui se trouvaient dans le coffre sur un vélo. Les policiers se sont signalés à Larbi, mais celui-ci n’était pas décidé à se laisser contrôler. Ils ont été contraints de l’immobiliser au sol par une clé de bras. Il a alors commencé à crier “Allah Akbar. Fuck police. I love Hitler. I kill you” ou encore “Maroc is great. Belgium is shit. Fuck Police, Belgium racist….”. Il a nié tout rapport avec les faits. Les trois suspects qui ont été enregistrés alors qu’ils se mettaient d’accord sur une version à donner ont prétendu que la voiture était conduite pas un homme à la peau noire… Seul Larbi a été reconnu coupable d’avoir commis la course-poursuite.