Ainsi, après deux années marquées par la crise sanitaire (annulation ou adaptation des règles en vigueur en 2020 et en 2021), l’édition 2022 était quant à elle perturbée par le chantier du tram… La bonne nouvelle de 2023, malgré l’emprise plus conséquente encore du chantier du tram sur les boulevards, c’est que les adaptations mises en place l’an dernier pourront perdurer cette année.

Fin juillet, la date officielle de l’édition 2023 de l’événement a d’ailleurs été dévoilée : la Foire d’Octobre aura lieu du samedi 30 septembre au dimanche 12 novembre, soit durant six semaines complètes, dans les mêmes conditions que l’an dernier.

2 millions de visiteurs

Pour rappel, c’est le conseiller Benoît Bouchat (Les Engagés) qui s’était inquiété de l’organisation de la foire 2023, interrogeant au conseil le Collège Communal. Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, s’était montré rassurant, garantissant déjà fin juin que l’événement, qui rassemble chaque année plus de deux millions de visiteurs, aurait bien lieu.

En effet, cela fait déjà plusieurs mois que le service des Foires et Marchés est en contact avec Tram’Ardent afin d’anticiper le déroulement des manifestations dont il a la charge, principalement la Batte et la Foire d’Octobre

Précisément, dans le plan de foire présenté début juin, on constatait déjà qu’aucune attraction n’était supprimée… La principale différence l’an dernier résidait dans le fait que la foire était légèrement déplacée vers le boulevard Blonden, afin de ne pas empiéter sur le chantier du tram. De sensibles modifications seront également nécessaires cette année mais les traditionnelles 170 métiers forains prendront bien place sur plus d’un kilomètre, entre le carrefour Avroy-Sauvenière-St-Gilles et la rue des Guillemins.