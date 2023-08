La fontaine Montéfiore, endommagée le week-end dernier, a déjà été remplacée

La Ville de Liège avait rapidement réagi en coupant l’eau. Lundi matin, des fontainiers étaient venus retirer la fontaine en fonte. Les autorités avaient alors annoncé remplacer sous peu l’édifice avec une fontaine similaire en stock. Cette dernière a été installée mardi.

Les fontainiers ont installé la fontaine de remplacement. ©DR

Les causes de l’incident sont, à l’heure d’écrire ces lignes, toujours inconnues. Une enquête est en cours. La piste de la tentative de vol semble rejetée au vu du poids de la fontaine, qui pèse, au total, une tonne et demie. Il s’agirait peut-être, selon la police, d’un accident impliquant une voiture. “Avec le nouveau changement de circulation suite au chantier du tram, le conducteur a peut-être été surpris et aurait foncé dans la fontaine”, a indiqué la zone.