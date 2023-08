Liège : condamné par défaut puis acquitté

Elle a effectué plusieurs opérations avec son Digipass. Elle a ensuite constaté avec stupeur qu’un virement de 25 000 euros avait été effectué de son compte vers un compte qui n’est pas un des siens ! Suite à la plainte, un réquisitoire bancaire a permis d’identifier le titulaire et le blocage du compte a permis de récupérer 16 080,98 euros qui se trouvaient encore dessus. Les informations obtenues ont permis de constater que jusqu’au 31 août 2020, le compte a toujours présenté un solde limité et a été utilisé pour des paiements réalisés dans la région géographique du Liégeois. Un versement de 500 euros a été effectué le 14 août 2020 par un homme chez qui le suspect avait résidé. Le 7 septembre 2020, des versements ont été réalisés au départ du compte du Liégeois vers d’autres comptes, dont les titulaires sont tous connus pour escroquerie par internet, fraude informatique ou blanchiment d’argent. Trois jours avant l’escroquerie subie par cette dame, une autre victime d’agissements similaires, a également déposé plainte à Buggenhout. L’homme a reçu un SMS apparemment envoyé par la KBC l’informant qu’une nouvelle carte bancaire était disponible et que pour l’obtenir gratuitement, il devait cliquer sur un lien, ce qu’il a fait. Il a ainsi été amené à communiquer des données personnelles.

Sa compagne ?

Quelques minutes plus tard, il a été contacté téléphoniquement par une dame qui s’est présentée comme étant de la KBC. Elle l’a informé de transactions frauduleuses. Il a suivi les instructions de cette dernière dans l’espoir d’annuler les transactions. Il a malheureusement constaté par la suite que de multiples versements frauduleux avaient été réalisés au départ de son compte. L’enquête révélera notamment un transfert de 5 000 euros sur le compte du Liégeois. Les 5 000 euros litigieux ont été transférés dans les jours qui ont suivi sur différents autres comptes bancaires dont un compte dont la banque ING confirmera qu’il appartient aussi au Liégeois. Entendu, le suspect a nié toute implication dans les faits. Il pense avoir perdu sa carte bancaire, raison pour laquelle il a ouvert un nouveau compte. Il a déclaré ignorer si sa carte lui avait été volée ou s’il l’avait perdue. Il n’en a pas informé la banque car il ne l’utilisait plus et pensait pouvoir la retrouver un jour. En ce qui concerne le compte ING, il a reconnu son ouverture en 2016 ainsi que son utilisation jusqu’en 2019, moment où il aurait également égaré sa carte. Il n’a fait aucune démarche par rapport à cette perte. Il pensait que son compte n’existait plus.

Lors de l’instruction d’audience devant le tribunal, il a indiqué qu’il s’était séparé de sa compagne peu avant. Elle connaissait les codes de ses cartes bancaires et il n’est pas impossible que cette dernière soit à l’origine des faits. Il a souligné qu’il ne connaissait aucun des destinataires des sommes et qu’il ne parle pas néerlandais alors que les victimes ont été contactées dans cette langue. Le tribunal a estimé sa version crédible. Un proche l’accusait d’avoir emprunté une voiture sans son consentement et d’avoir provoqué un accident. Le magistrat a souligné que le propriétaire n’avait déposé plainte qu’après l’accident et avait été bien en peine d’expliquer dans quelles circonstances le prêt de la voiture avait été réalisé. Le tribunal a donc décidé d’acquitter le prévenu.