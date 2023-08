Soumagne : Ils agressent un homme de 86 ans !

Mohamed, 18 ans, en séjour illégal sur le territoire, a écopé de 15 mois de prison avec sursis pour les deux tiers devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un vol avec violence avec un mineur d’âge sur un homme âgé de 86 ans ! Le 22 mai 2023, vers 15 h 30, l’octogénaire rentrait chez lui lorsqu’il a été interpellé par deux individus alors qu’il se trouvait dans l’allée de sa maison. Les suspects lui ont demandé l’adresse d’une pharmacie pour le mettre en confiance. L’un des auteurs l’a attrapé par le cou avec le bras et en a profité pour lui arracher la chaîne à laquelle était accrochée son alliance ! Les deux suspects ont pris la fuite. La police a réalisé l’analyse des bandes des caméras de vidéosurveillance situées à proximité du domicile de la victime. Les images ont permis de voir deux suspects. Le 24 mai dernier, les images ont été diffusées via le système internet police. Le même jour, la police a été informée que trois jeunes sonneraient à différentes portes des maisons dans les rues de Soumagne et escaladeraient également des murets.