Un atelier de découpe de viandes et de fabrication de charcuteries dans le parc artisanal à Ouffet

Plus d’espace et de confort

L’idée, à terme, c’est donc de délocaliser la production calidifontaine à Ouffet, dans des installations neuves de 600 m2 comprenant atelier et frigos et dont l’investissement représente près de 2 millions d’euros. "Pour le moment, on fait faire la découpe de nos viandes en abattoir puis on finalise au magasin. Là, on ferait la découpe nous-mêmes à l’atelier d’Ouffet mais aussi toutes les préparations de charcuteries et de salaisons. On aura plus d’espace et plus de confort."

Et pour préparer cette migration, Sébastien Massart a commencé il y a quelques mois à passer la main à Beaufays à sa femme et à son chef d’atelier, en leur laissant prendre de plus en plus d’initiatives. Lui s’occupera de l’atelier d’Ouffet avec trois autres membres de son équipe, qui compte actuellement 10 personnes. Et il y a de la place pour en accueillir d’autres si la petite entreprise de la Maison Massart devait encore s’agrandir à l’avenir. "On va en tout cas pouvoir faire plus que ce qu’on fait actuellement. La demande des clients, privés et professionnels, existe. Depuis que je me suis lancé, je ne vis que pour ça, j’ai toujours tout réinvesti, aussi pour mon équipe: on fait un bon bloc, ils sont tous super-motivés."

Si le dossier suit son cours sans encombre, la Maison Massart devrait ouvrir son atelier ouffetois au printemps 2024. Et permettre ainsi à ses ouvriers de travailler dans de meilleures conditions et avec de plus grandes ambitions, encore.

Le dossier peut être consulté (sur rendez-vous) à l’administration communale, du lundi au samedi de 10h à 12 h et le mercredi de 13h à 16 h.