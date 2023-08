Ce mercredi 2 août, le Tec a en effet dévoilé le visage et les détails de ces “mégabus” destinés à compléter l’offre de la ligne 1 du tram qui reliera Sclessin à Coronmeuse. Quatre itinéraires complèteront donc l’ossature "tenue" par le tram. Tel est du moins l’objectif de ce marché, attribué le 30 juin dernier par le Conseil d’administration de l’Opérateur de Transport de Wallonie (fourniture et maintenance) à la société EvoBus Belgium SA. On parle dans un premier temps de 14 véhicules avec une tranche conditionnelle de 4 véhicules supplémentaires.

Électriques et à grande capacité

Des allures de tram donc… de fait ! Ce qui ferait se demander aux plus sceptiques la raison qui a poussé la Région a misé sur le tram à Liège plutôt que sur des Busway pour l’ensemble du réseau de transport.

Restons objectifs puisque s’ils présentent des similitudes avec le tram, des différences persistent, à commencer par le fait que ces bus, s’ils peuvent accueillir davantage d’usagers (120 personnes) qu’un bus traditionnel, ne concurrence pas le tram sur cet aspect (310 passagers) ; ni sur le fait que le tram roule en site propre sur toute la longueur de son parcours.

La première ligne sur laquelle ces Busway, e-Citaro, électriques, articulés et équipés d’écrans digitaux à bord, seront visibles, sera ligne B 2 qui reliera la gare des Guillemins au CHU du Sart-Tilman, soit celle qui s’articule autour de la ligne 48.

“Avec cette nouvelle étape franchie, nous nous rapprochons de la concrétisation du projet Busway, qui traduit véritablement notre volonté et notre engagement pour un transport public de qualité, plus fiable, plus efficace, plus confortable mais aussi plus écologique”, explique Jean-Michel Soors, Administrateur général du TEC. ”

2025 puis 2027

Présentées, comme rapides et ponctuelles, avec des horaires de grande amplitude (de 5h à 1h du matin) et une fréquence rapprochée (toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe), ces 4 lignes Busway seront mises en service progressivement : après la ligne B2 qui doit donc faire office de ligne “test”, les lignes B1, B3 et B4 devraient être mises en service à l’horizon 2027.

“En complément du Tram et de ses extensions, les nouvelles liaisons Busway ouvrent la voie à une mobilité améliorée et axée sur les transports en commun. Elles contribuent à apporter aux citoyens une liberté de déplacement, à réduire les embouteillages et à préserver notre environnement, tout en encourageant le développement économique de Liège Métropole”, s’est réjouit de son côté Philippe Henry, Ministre de la Mobilité et des Infrastructures.

4 itinéraires

Les 4 lignes de Busway en région liégeoise desservent les itinéraires suivants :

· B1 Ans – MontLégia – Saint-Lambert – République Française – Chênée ;

· B2 Guillemins – Sart-Tilman – CHU – Botanique ;

· B3 République Française – Médiacité – Sart-Tilman – CHU :

· B4 Léopold – Robermont – Beyne-Heusay – Fléron.